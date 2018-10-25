МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Мать троих детей Алена Метлицкая из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) к концу года может остаться на улице. Местные власти намерены снести аварийный дом, в котором ютится семья, хотя на новое жилье у женщины денег нет. Не одна она столкнулась с такой проблемой: в поселке Солнечный собственники в корне не согласны с требованиями властей. Чиновники, по их мнению, намеренно занижают оценку непригодного жилья. В результате люди, не имеющие возможности доплатить по полтора миллиона рублей, загнаны в тупик. На ситуацию уже обращали внимание и депутаты Госдумы, и Генпрокуратура, но воз и ныне там.

Сдай детей и иди на работу

Алена Метлицкая купила жилье в 2016 году. Она рассказала корреспонденту РИА Новости, что выросла в многодетной семье, поэтому никакой собственной недвижимости у нее в помине не было. В начале нулевых вышла замуж и переехала к супругу. Когда отношения начали портиться, решили развестись. Алена стала искать, куда переехать от свекрови. Чтобы приобрести малосемейку площадью 28 квадратных метров, ей пришлось влезть в долги, использовать материнский капитал и вложить все сбережения. Однако в новой квартире она успела пожить спокойно только год: в октябре 2017-го дом признали аварийным.

"Действительно, в поселке почти все вторичное жилье ветхое, половина — аварийное, но не признано таковым до сих пор. Люди живут в домах с огромными трещинами в стенах, пробитыми полами, крышами. Я тоже купила квартиру в далеко не идеальном доме, однако на фоне остального жилфонда он выглядит неплохо. Мы искали квартиру поближе к школе. В целом здание хорошее, ремонт был недавно, с отоплением проблем нет. На что хватало денег, то и купили", — делится подробностями Метлицкая.

Власти Сургутского района в соответствии с законом провели оценку квартиры, получилось 930 тысяч рублей — именно эту сумму ей готовы возместить. Но альтернативные варианты жилья, куда Алена могла бы переехать с детьми, в два раза дороже. Денег на доплату у многодетной матери нет.

"Во-первых, везде требуется первоначальный взнос. Мне предложили квартиру, за которую нужно было доплатить один миллион 60 тысяч — то есть первый взнос (20 процентов от суммы) обошелся бы мне в 200 тысяч рублей. А дальше требовалось платить по 15 тысяч каждый месяц. Я в декрете, пособия получаю совсем недавно. Кроме того, у меня есть кредиты. Разумеется, я отказалась, объяснив, что средствами на покрытие разницы не располагаю. Власти предложили другое жилье — меньше моей малосемейки на два квадратных метра и намного хуже, но все равно с доплатой — 700 тысяч рублей", — объясняет Метлицкая.

Дальнейшие переговоры ни с поселковыми, ни с районными властями положительных результата не дали. Все сводится к одному: либо согласиться на предложенные условия, либо в судебном порядке освободить аварийный дом до 31 декабря, забрать деньги и остаться на улице.

"Я просила пойти мне навстречу, говорила, что моя квартира — это уже первоначальный взнос. Ведь я ее тоже покупала за свой счет. У меня нет дополнительных 20 процентов от суммы. Власти района советуют взять кредит. Но мне его не дадут, потому что я и так вся в кредитах. Ладно бы у меня было много денег, но я действительно не могу вытащить из кармана лишние двести тысяч", — жалуется Алена.

© Фото : из личного архива Алены Метлицкой Условия, в которых живет многодетная мать из поселка Солнечный © Фото : из личного архива Алены Метлицкой Условия, в которых живет многодетная мать из поселка Солнечный

Признать ее малоимущей власти тоже не могут, поскольку какая-никакая, но недвижимость в собственности у нее имеется. Как у многодетной матери у Метлицкой есть право на земельный участок, однако администрация предоставлять его отказывается. "Вместо земли предложили субсидию, вот только рассчитывать на нее я пока не могу, потому что якобы слишком мало стою в очереди. Есть возможность получить югорский капитал на улучшение жилищных условий, но и тут возникает пробуксовка: я должна заключить договор, в администрации не кривя душой говорят, что на меня нет времени. Придется нанимать нотариуса. Я уже фактически без жилья. Неужели нельзя помочь? Я просила: дайте отсрочку — начну платить, когда выйду на работу. И этот вариант не годится", — разводит руками Метлицкая.

Дошло до того, что администрация района обратилась в организацию по поддержке семей, находящихся в трудной ситуации, с намеком — временно передать им детей. "В опеке мне предложили оставить детей в доме малютки, а пока заработать денег на жилье. По каким причинам я должна отдавать детей? Я не алкоголик, мои дети обуты, одеты, сыты. Каждый год мне благодарные письма приходят из детского сада и школы. Я делаю то, что просит от нас государство, — воспитываю подрастающее поколение", — возмущается она.

Алена начала стучаться во все инстанции. Кроме того, решила заказать независимую оценку имущества. Параллельно проштудировала Жилищный кодекс: оказалось, что при определении размера возмещения в сумму должна включаться не только рыночная стоимость, но и стоимость общего имущества в доме с учетом доли в праве общей собственности. Туда же входят все убытки, упущенная выгода и прочие расходы. В итоге специалисты насчитали по альтернативной оценке 1,9 миллиона рублей (копии документов есть в распоряжении редакции). Многодетная мать обратилась в прокуратуру, однако в надзорном ведомстве согласились с оценкой администрации района. Тогда Алена подготовила исковое заявление в суд и написала президенту России.

Хотите быстрее — платите сами

Метлицкая выяснила, что не только она столкнулась с подобной проблемой — почти весь поселок. Одни собственники, скрипя зубами, заплатили: влезли в долги, но пошли на уступки чиновникам. Другие занимали муниципальное жилье, поэтому новое им предоставили бесплатно. Третьи же, как и Алена, оспаривают действия властей, пишут жалобы, подают в суд.

Впрочем, заниженная, по их мнению, оценка имущества — не единственная проблема жителей Солнечного. Петр Мамаев (имя изменено по его просьбе) живет в деревянном доме, который не признают аварийным. Поэтому Мамаева не вносят в список на расселение. Он неоднократно жаловался в администрацию района. Отвечают ему следующее: нужна экспертиза, на которую в бюджете нет средств. При этом, уточняет Петр, мэрия поселка поддерживает уже разваливающийся дом с помощью мелкого ремонта — меняют крышу, латают дыры, однако все это не особо эффективно. В квартирах образуются новые щели в полу, стенах, на потолке — продувает насквозь. Мамаев вообще не отключает отопление и платит по коммунальным счетам 4,5 тысячи рублей в месяц, иначе семья замерзнет.

"Администрация выставляет условия: "Хотите попасть в список на расселение — делайте экспертизу за 60 тысяч рублей". Выходит, люди, которые заплатят сами, окажутся впереди тех, кто не хочет за свой счет проводить экспертизу? А должны ли они платить? Нет, ведь они налогоплательщики", — убежден собеседник.

После долгих бюрократических баталий он добился, чтобы прокуратура района принудила власти внести дом в список аварийных. А далее столкнулся с тем же, что и Метлицкая, — заниженной оценкой жилья и огромной суммой доплаты.

Позиция чиновников

Местные власти не видят в историях Мамаева и Метлицкой особой проблемы. Заместитель главы Солнечного Елена Максимова в беседе с РИА Новости объяснила, что в поселке все собственники так выкручиваются: продают жилье, берут кредит, занимают деньги или же вместо полноценной квартиры покупают комнаты. Максимова уточнила, что 36 тысяч рублей за квадратный метр (так оценили квартиру многодетной матери) — это уже завышенная сумма, на другие деньги рассчитывать не стоит, поэтому спорить нет смысла. По словам Максимовой, еще один возможный вариант для Метлицкой — продать помещение тем, кто будет участвовать в программе на тех условиях, что ей так не нравятся.

В оплате за свой счет экспертизы по признанию дома аварийным замглавы тоже не видит ничего страшного: "Их к этому не принуждают. Просто есть такое право, если хочется ускорить процесс. В бюджете района денег на все сразу не хватает".

Депутатский надзор

Между тем только в одном Солнечном построены два новых многоквартирных дома. Более того, поселок — в тройке лидеров в районе по темпам строительства жилья. Однако число расселенных аварийных домов все равно не снижается, и людей вынуждают доплачивать из своего кармана. Подобная проблема есть и в других районах округа. Депутат Госдумы Владимир Сысоев уже не раз поднимал вопрос о пробуксовке в ХМАО программы по переселению граждан. Он обращался к заместителю генпрокурора России Юрию Пономареву. После проверки надзорного ведомства подтвердилась информация, что тысячи граждан продолжают жить в разваливающихся домах, не отвечающих санитарным нормам.

В частности, Сысоев объяснил РИА Новости, что прокуратура выявила ряд нарушений со стороны властей: так, в межведомственную комиссию не были включены органы, уполномоченные осуществлять региональный жилищный надзор, кроме того, было установлено нарушение прав собственников жилья, которым администрация не направила заключение комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

По мнению парламентария, власти региона попросту всячески препятствовали переводу ветхого жилья в статус авариного — чтобы не портить статистические данные по программе. В результате, говорит Сысоев, уже уволили двух заместителей губернатора по строительству, вынесли предписания главе региона. На сегодняшний день ситуация урегулирована частично.

"Власти и сейчас распределяют субсидии по муниципалитетам Ханты-Мансийского автономного округа без отработанного механизма. Есть в регионе единая субсидия на улучшение жилищных условий. Почему-то глава муниципалитета сам решает, кому эти деньги нужнее. И в итоге жилье дают тем, кому считают нужным", — сетует депутат.

Сысоев уверен, что у чиновников всегда есть несколько вариантов: они могут пойти навстречу, дать субсидию на покупку жилья, взять средства из резервного фонда по решению губернатора. "У глав городов имеются свои меры поддержки, которыми они тоже не пользуются. Неправильно отворачиваться от людей, в особенности, если речь идет о многодетной матери. Это кощунство", — подытожил он.