МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал привести в соответствие паспорта нацпроектов и объемы финансирования, иначе не удастся достичь поставленных целей.

"Соответствие паспортов и объемов финансирования в бюджете — это вопрос важный. Если будем его сдвигать, то мы не выполним в срок ничего, тогда эта работа становится бессмысленной. Смысл все равно есть, она дисциплинирует, но тогда мы никаких целей и задач не выполним, целей не достигнем", — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Прошу обратить на это внимание, Алексей прав", — добавил он.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о риске того, что ряд проектов может быть перенесен на следующую трехлетку из-за несоответствия паспортов нацпроектов с заложенным на них финансированием.

По словам Кудрина, в проекте бюджета предусмотрено финансирование нацпроектов в 5,6 триллиона рублей, в том числе 1,5 триллиона пока не распределены внутри нацпроектов, и отклонение в сторону уменьшения от паспортов нацпроектов насчитывается на 1 триллион рублей, то есть этот объем должен быть дофинансирован в следующую трехлетку.

"Мы сегодня стоим перед этим вызовом, это означает, что запуск целого ряда проектов на ближайшие три года замедлится или будет перенесен на более поздние сроки", — сказал Кудрин.