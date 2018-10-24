Путин призвал опираться на российскую производственную базу для нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. России необходимо опираться на собственные технологическую и производственную базы при выполнении национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Решая задачи развития, нужно привлекать технологии, специалистов, выстраивать кооперационные цепочки — словом, использовать все лучшее, что есть в мире. Однако, очевидно, что двигаться вперед мы должны, прежде всего, опираясь на собственную технологическую, кадровую, производственную базу", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства пояснил, что "необходимые технологии и оборудование, программное обеспечение нужно создавать в России, везде, где это возможно, обеспечить высокий уровень локализации".

При этом он уточнил, что нужно быть частью мировой системы и "заставить наши деньги работать на страну, внутри страны".

"Для этого нужно создавать заделы, которые есть в оборонно-промышленном комплексе, мы многократно уже об этом говорили, увеличить выпуск продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК", — заявил Путин.