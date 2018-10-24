МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские власти планируют ликвидировать дефицит врачей в стране, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По оценке Минздрава, в России дефицит врачей составляет 27 тысяч человек, среднего медицинского персонала — более 133 тысяч человек. Планируется этот дефицит ликвидировать, создать систему непрерывного профессионального образования, в которую к концу 2024 года будет вовлечено практически два миллиона медицинских работников", — сказала она.