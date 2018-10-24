Путин призвал чиновников "не засыпать на ходу" при реализации нацпроектов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил представителей российской власти быть готовыми к напряженной работе при реализации национальных проектов и "не засыпать на ходу".

Как пояснил глава государства, национальные проекты должны объединять граждан. "Это необходимо на поворотном рубежном этапе истории нашей страны", — сказал он.

"Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть (к этому), чтобы мы не засыпали на ходу, ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением этих задач мы стоим", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы обязаны осуществить намеченные планы. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе", — подчеркнул он.