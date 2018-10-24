МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать планы приема в вузы и колледжи с учетом реализации национальных проектов.

"С учетом задач национальных проектов уже со следующего учебного года надо скорректировать программы кадровой подготовки и планы приема в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Вузы, колледжи, техникумы должны быть настроены на достижение поставленных задач", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.