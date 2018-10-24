Успех нацпроектов зависит от регионов, заявил Путин

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Успех реализации национальных проектов во многом зависит от регионов, но нельзя просто переложить на них ответственность за выполнение этих программ, "спустить планы и показатели по разнарядке", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов, и именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач в сфере образования, здравоохранения, повышения доступности жилья, улучшения экологической ситуации, поддержки деловой активности.

"Все это, однако, не означает, что можно просто переложить ответственность на субъекты Федерации, спустить им планы и показатели по разнарядке", — заявил Путин.

Важно, чтобы эти программы не были забюрокрачены, подчеркнул он, "чтобы не было тысячи позиций, в которых невозможно разобраться", что влекло бы формальный подход при их реализации.