Путин поручил провести совещание по нацпроектам с участием регионов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до конца текущего года провести совещание по реализации национальных проектов с участием регионов России, чтобы учесть их интересы.

"Необходимо своевременно довести федеральное софинансирование до регионов и проконтролировать дальнейшее целевое использование этих средств. Считаю, что все эти вопросы являются наиважнейшими и определяющими. И предлагаю обсудить их с участием субъектов федерации на специальном совещании до конца текущего года, чтобы максимально полно учесть позицию и интересы регионов, выстроить эффективную модель совместной работы", — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.