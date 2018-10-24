В Москве дорожное движение нормализовалось после десятибалльных пробок

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы, осложнённое в вечерний час-пик в среду до 10 баллов, нормализовалось, загруженность улично-дорожной сети к 21.00 составляет 7 баллов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее загруженность на дорогах столицы достигала 10 баллов из-за продолжительного дождя.

"Движение в городе улучшилось, сейчас 7 баллов. После 21 часа ожидаем 5 баллов. Вылетные магистрали по направлению из центра едут в рабочем режиме", — сообщили в пресс-службе ЦОДД в среду.