В Москве запущен онлайн-тренажер ведения бизнеса для школьников

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В рамках проекта "Мой первый бизнес" состоялась презентация одноименного бизнес-тренажера для школьников.

Онлайн-симулятор предлагает школьникам и начинающим предпринимателям выступить в качестве главы небольшого стартапа, выбрать стратегию развития и, пройдя через множество испытаний, привести бизнес к успеху, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"Симулятор позволяет молодым бизнесменам проверить свои знания в менеджменте, маркетинге, финансах и праве. Все как в реальном бизнесе", — отметил Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей".

По словам генерального директора благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Александра Демина, чтобы сохранить игровой бизнес на плаву, школьнику придется искать компромиссные решения и тщательно просчитывать действия на несколько ходов вперед.

Международный проект "Мой первый бизнес" — уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в РФ, включающий в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В.Плеханова. Наставниками конкурса выступили известные российские блогеры. Зарегистрироваться можно на сайте https://kapitany.ru/.

"Мой первый бизнес" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей".