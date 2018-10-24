Представители международной ассоциации друзей прибыли в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. В Крым прибыли представители международной ассоциации "Друзья Крыма" более чем из десяти стран мира, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В Крым прибыли представители международной ассоциации "Друзья Крыма" из различных стран мира. В их планах участие в Международной конференции "Крым в современном международном контексте", а также проведение заседания координационного совета для выработки организационных решений", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, в заседании координационного совета, который пройдет в Ливадийском дворце, примут участие представители более чем десяти стран.

"Клубы друзей Крыма уже созданы в более 20 странах мира, но сейчас в Крыму собрались только участники координационного совета ассоциации", — сказал Мурадов.

Клубы друзей Крыма создаются во многих странах мира как национальные представительства Международной ассоциации "Друзья Крыма", созданной в Ялте в ноябре 2017 года.

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