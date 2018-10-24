МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Единая Россия" предлагает законодательно запретить бессистемную установку мобильных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, соответствующий проект в ближайшее время планируется внести в Госдуму, сообщает пресс-служба партии в среду.

"Действующее законодательство не устанавливает требования к процедуре выбора мест для размещения дорожных мобильных камер. В результате технические средства фиксации нарушений, как правило, ставятся в бессистемном порядке. "Единая Россия" предлагает законодательно запретить бессистемную установку мобильных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое заявление сделал координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги" Сергей Бидонько, комментируя итоги совещания с представителями МВД России, Федерального дорожного агентства, Минтранса России, Всероссийского общества автомобилистов, Ассоциации "РАДОР" по вопросу внесения изменений в действующее законодательство в части регулирования расстановки камер фото- и видеофиксации.

"Если места размещения стационарных камер в обязательном порядке согласовываются сегодня в комиссиях по безопасности дорожного движения, на заседание которых приглашаются представители ГИБДД субъекта федерации, то для расстановки передвижных камер правил применения на сегодняшний день вообще не существует", — приводит пресс-служба слова Бидонько.

Координатор партпроекта подчеркнул, что владельцы дорог тоже должны иметь безусловное право и обязанность согласовывать установку таких камер на подведомственных им автомобильным дорогам, сегодня это не закреплено законодательно.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", который мы планируем в ближайшее время внести в Государственную думу, должен упорядочить систему расстановки камер фото — и видеофиксации", — добавил он.