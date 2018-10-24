Москалькова ответила на предложение Минюста о защите пациентов психбольниц

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ответ на предложение Минюста заявила, что готова создать службу защиты прав пациентов психбольниц в ее структуре при условии, что будет изменен федеральный закон, увеличено финансирование и количество сотрудников аппарата.

Замглавы Минюста РФ Денис Новак заявил в среду, что ведомство предлагает создать службу защиты прав пациентов психиатрических больниц на базе института уполномоченного по правам человека в РФ.

"Мы не против, но для этого нужно федеральный конституционный закон изменить, потому что уполномоченный защищает права граждан от произвола государства. Там четко написано: "должностных лиц и органов власти". А больницы не относятся к органам власти, поэтому нужно просто менять цели и задачи", — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что готова заняться судьбой пациентов, если будут соблюдены существенные условия: расширится количество кадров в аппарате и увеличится финансирование.

"Если эти три условия — закон, кадры, деньги — будут решены, то мы по своему настрою, возможностям, интеллекту и желанию готовы" — отметила Москалькова.