САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости. Саратов необъективно оказался на первом месте в рейтинге самых пьющих городов в России, считает депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР).

Ранее маркетинговое агентство Zoom Market обнародовало результаты исследования, проведенного в октябре, согласно которому самым пьющим российским городом является Саратов.

"Увидел на первом месте Саратов. Да, всем нам в какой-то мере присуща исконно русская привычка. Но когда начинают говорить, что у нас пьют больше, извините, вы просчитались. Мне кажется, это необъективно. Я сделал другой вывод. В Саратове проживают честные и открытые парни. Их спросили, они честно ответили", — написал Панков в среду в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что советует девушкам для замужества "именно честных саратовских парней".

"Они у нас правдивые и открытые. Честно сказали — употребляем, здесь важно именно то, что честно ответили. А что в других регионах? Ну конечно, считаю, лукавят. Делайте выводы и обратите на это внимание", — добавил парламентарий.

Кроме того, Панков не исключил, что исследование было "заказным". "Кстати, слышал, что маркетинговое агентство Zoom Market делает заказные маркетинговые исследования. Берет за них от 150 тысяч рублей. Возможно, это исследование конкуренты заказали в пользу Иваново — города невест. Очень все запутано", — написал он.