Москалькова предложила проработать политику в правозащитной сфере

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила уточнить компетенцию уполномоченного по правам человека в РФ и расширить "инструмент его деятельности", а также разработать нацстратегию политики в сфере защиты прав и свобод граждан.

"Нужно выработать индикаторы устойчивого развития прав человека и критерии оценки эффективности правозащитной деятельности", — заявила Москалькова в своем выступлении в Совете Федерации.

По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в федеральный закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ" и уточнить компетенцию уполномоченного, а также "расширить инструмент его деятельности".

"(Необходимо) расширить на основе комплексного подхода развитие институтов гражданского общества и их взаимодействие. Мне кажется, настало время разработки федеральной национальной стратегии государственной политики в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина", — отметила Москалькова.

Омбудсмен также предложила продолжить поиск новых форм и способов защиты прав и свобод граждан.