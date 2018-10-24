В Петербурге после проверки запустили часы на здании Адмиралтейства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Часы на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге запустили после профилактических работ в преддверии зимнего периода, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Информация о том, что часы на здании Адмиралтейства остановились, появилась во вторник в социальных сетях и местных СМИ.

"Часы на шпиле Адмиралтейства возобновили свой ход после профилактических работ в преддверии зимнего периода. Были проверены все составляющие механизма часов и в, частности, произведена калибровка маятникового механизма", — отметил Дыгало.

По его словам, за точность хода всех хронометров и часов Главного командования ВМФ в комплексе зданий Адмиралтейства отвечает соответствующая служба Главного штаба ВМФ.

Часы на башне Адмиралтейства, изготовленные известной петербургской фирмой "Фридрих Винтер", были установлены в 1869 году.