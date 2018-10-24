В Перми опровергли результаты исследования о самых пьющих городах страны

ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Официальная статистика говорит о том, что Пермь не входит в число российских городов с самым высоким уровнем алкоголизации населения, заявила РИА Новости главный нарколог Перми Лариса Юркова, комментируя "рейтинг пьянства".

Согласно выводам специалистов маркетингового агентства Zoom Market, Пермь замыкает тройку самых пьющих городов России. Число употребляющих алкоголь жителей выше только в Ханты-Мансийске и Саратове, которые заняли второе и первое место соответственно. Рейтинг был составлен на основании опроса, которое агентство провело в октябре 2018 года. В нем приняли участие 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Опрашиваемым задали три вопроса: "Вы употребляете алкоголь?", "Как часто Вы употребляете алкоголь?", "Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?"

Комментируя результаты исследования, Юркова, прежде всего, обратила внимание на число опрошенных. "Что такое для 25 городов (причем таких крупных, как Санкт-Петербург, Пермь, Москва) 3 тысячи человек? Насколько вообще эта выборка, этот опрос надежен? На самом деле, не насколько. Потом надо понимать, где опрашивали людей (в каких местах), кого опрашивали, с какой целью. Поэтому, конечно, относиться к таким рейтингам серьезно довольно сложно", — сказала Юркова, заведующая отделением медицинской профилактики ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер".

По ее данным, объективная статистика говорит о том, что ситуация с пьянством в Перми "далеко не такая плачевная".

"Пермь не является лидером по алкоголизации. Более того, у нас на протяжении ряда лет снижается число отравлений алкоголем и лиц, стоящих на учете с хроническим алкоголизмом, снижается доля алкогольных психозов, то есть все показатели, которые говорят о неблагополучии территории. Конечно, мы не третьи", — отметила Юркова, добавив, что даже среди городов края Пермь не является лидером по числу людей, употребляющих алкоголь.

Большой вклад в улучшение статистики вносит политика региональных властей, направленная на сокращение числа пьющих жителей, в частности, в крае введены дни трезвости — День Победы, Последний звонок, День пограничника, День защиты детей, День России и другие, когда продажа алкоголя полностью запрещена, добавила нарколог. Помимо этого алкоголь ограниченно продается в местах массового скопления народа, вблизи образовательных, культурных и спортивных учреждений.