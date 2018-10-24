МЧС предупредило о сильных дождях в Сочи в среду и в четверг

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости. Сильные дожди ожидаются в Сочи до конца суток среды и в четверг, в связи с чем возможны подъемы уровней рек, сообщает Южный региональный центр МЧС России.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 24 октября и сутки 25 октября на территории реках ГК Сочи ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок", — говорится в экстренном предупреждении.

В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, затруднением в работе транспорта, размывом берегов рек и дамб, повреждением опор ЛЭП, газо-, водо- и нефтепроводов. Также возможны повреждения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения и разрушение мостов.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в Туапсе из-за серьезных подтоплений, проведена частичная эвакуация жителей, все службы переведены на круглосуточный режим работы.