Ульяновские депутаты сняли запрет на продажу крепкого алкоголя в выходные

САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области приняли поправки в региональный закон, снимающие запрет на продажу крепкого алкоголя в выходные дни, сообщает в среду пресс-служба областного парламента.

"Двадцать четвертого октября в рамках заседания законодательного собрания депутаты во втором чтении проголосовали за принятие поправок в закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции. Законопроект дает возможность приобрести алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции в любой день недели с 8 до 20 часов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на продажу алкоголя по-прежнему будет действовать 25 мая (последний звонок), 1 июня (День защиты детей), 12 июня (День России), а также 1 сентября (День знаний) и 12 сентября (День семейного общения в Ульяновской области).

"Мы внимательно отслеживали федеральную практику в отношении антиалкогольного законодательства, всесторонне обсудили этот вопрос на демографическом совете под председательством губернатора. К счастью, население, особенно в выходные, все меньше внимания уделяет спиртным напиткам, хотя, конечно, праздники и дни рождения никто не отменял. Таким образом, будет достигнута "золотая середина": алкоголь в Ульяновской области будет продаваться с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя заксобрания Василия Гвоздева.

По его словам, в течении полугода депутаты будут отслеживать динамику действия поправок, и при необходимости в антиалкогольный закон внесут корректировки.