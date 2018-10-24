На портале "Живем на Севере" зарегистрировались более 46 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Более 46 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за год зарегистрировались на портале "Живем на Севере", сообщает правительство региона.

Информационный ресурс "Живем на Севере" начал работу год назад, 24 октября 2017 года. Он стартовал в городах Лабытнанги и Муравленко, и до конца года все муниципальные образования региона присоединились к проекту.

"За год на портале зарегистрировалось более 46 тысяч пользователей, это около 9% населения арктического региона. По 800 обсуждаемым темам от неравнодушных ямальцев принято более 3 тысяч идей, которые прошли экспертную оценку. Из 867 взятых в реализацию 40% уже исполнены. С начала действия информресурса на нем зафиксировано более 1,2 миллиона голосов", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что портал "Живем на Севере" стал площадкой для обсуждения не только вопросов местного значения, но и стратегических документов регионального и федерального уровня. Например, именно здесь был проведен опрос по теме "Благоустройство" в рамках федерального проекта "Формирование городской комфортной среды", а также прошло обсуждение приоритетных направлений финансирования межрегиональной программы "Сотрудничество".

Обращаясь к жителям региона, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что интерес к порталу растет.

"За один год информационный портал "Живем на Севере" объединил тысячи неравнодушных ямальцев. Причем интерес к проекту растет с каждым днем – мы видим, как увеличивается число его активных участников. Этот ресурс – отличная площадка для обсуждения множества тем, с возможностью не только выбирать, но и предлагать свои варианты развития нашего округа", — приводятся в сообщении слова главы округа.

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