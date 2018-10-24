Москва отказала в проведении акции в поддержку фигурантов "Нового величия"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", так как организаторы оставили без ответа предложение альтернативной площадки для демонстрации, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он пояснил, что департамент ранее получил уведомление о проведении демонстрации 28 октября с целью выдвижения требований к руководству страны о прекращении уголовных дел "Новое величие" и "Сеть" с количеством участников до двух тысяч человек. Однако, как отметили в департаменте, по указанному маршруту — от метро "Тургеневская" по тротуару улицы Мясницкой, Лубянской площади, улицы Большая Лубянка, Сретенскому бульвару до Тургеневской площади — отсутствует площадка для размещения участников с заявленным количеством.

"Организаторам было предложено провести демонстрацию по улицам Перерва и Люблинская, либо от станции метро "Октябрьское поле" по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская". Но в предусмотренный законодательством срок информация о непринятии или принятии данного предложения не поступила, что означает, что в соответствии с федеральным законом организаторы не вправе проводить публичное мероприятие", — сказал Черников.

Он отметил, что проведение акции по тротуару создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ людей в здания и нарушит права граждан, не принимающих участие в публичном мероприятии.

Десять участников движения "Новое величие" арестовали в марте 2018 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. По информации РБК, матери обвиняемых по делу — Анны Павликовой и Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где призвали прекратить преследование своих дочерей. Дорогомиловский суд 16 августа изменил девушкам меру пресечения на домашний арест. В данный момент в СИЗО находятся четверо фигурантов дела.