Глава Дагестана поздравил сборную России с победой на ЧМ по борьбе

МАХАЧКАЛА, 24 окт — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил команду сборной России с победой на чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе, который проходил в Будапеште, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

По итогам турнира, российская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав четыре медали высшей пробы. В списке победителей также борцы из Дагестана — Абдулрашид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов и Заур Угуев. Всего были разыграны 30 комплектов медалей. Помимо 4 медалей высшей пробы, российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

"Наши чемпионы в очередной раз прославили Россию и стали примером для тысячи начинающих спортсменов. Спортсмены, которыми гордится вся страна, показали силу духа, мастерство, целеустремленность, железную выдержку и потрясающую физическую подготовку. Судьбу командной победы решила финальная схватка между дагестанским борцом Абдулрашидом Садулаевым и американцем Кайлом Снайдером. "Русский танк" показал неоспоримое преимущество и в первые же минуты одержал красивую победу. Наш вольник не просто стал трёхкратным чемпионом мира, но и взял реванш у американца за прошлогоднее поражение в финале парижского чемпионата мира", — цитирует поздравление Васильева пресс-служба.

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