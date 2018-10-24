Ленинградская область вошла в тройку самых читающих субъектов России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лауреатов всероссийского конкурса "Самый читающий регион", организованного Российским книжным союзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Очень приятно стать одним из самых читающих регионов самой читающей страны. По себе могу сказать, несмотря на плотный график, успеваю уделять время чтению. Особенно люблю исторические книги, мемуары великих людей, краеведческие издания. Сейчас читаю исследование "История конкистадоров", — сказал губернатор.

Жюри конкурса, в частности, выделило проект "Книжный путь – Bookway". Это ежегодная акция, которая проводится Ленинградской областной детской библиотекой при поддержке комитета по культуре. Участники проекта – волонтеры, молодые писатели и художники – путешествуют по области и проводят праздники чтения. За годы реализации проекта активисты "Книжного пути" преодолели более 7 тысяч километров.

Проведение конкурса инициировано Российским книжным союзом — организатором ключевых мероприятий в рамках Года литературы, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс "Самый читающий регион" позволяет оценить достижения регионов в области поддержки и развития книгочтения, а также составить картину литературной жизни в регионах.

В конкурсе участвуют субъекты Российской Федерации. Конкурс предполагает не только оценку статистических, количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для чтения, но и учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни, наиболее значимые и интересные мероприятия.

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