Ленинградская область вошла в тройку самых читающих субъектов России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лауреатов всероссийского конкурса "Самый читающий регион", организованного Российским книжным союзом и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Жюри конкурса, в частности, выделило проект "Книжный путь – Bookway". Это ежегодная акция, которая проводится Ленинградской областной детской библиотекой при поддержке комитета по культуре. Участники проекта – волонтеры, молодые писатели и художники – путешествуют по области и проводят праздники чтения. За годы реализации проекта активисты "Книжного пути" преодолели более 7 тысяч километров.
Проведение конкурса инициировано Российским книжным союзом — организатором ключевых мероприятий в рамках Года литературы, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс "Самый читающий регион" позволяет оценить достижения регионов в области поддержки и развития книгочтения, а также составить картину литературной жизни в регионах.
В конкурсе участвуют субъекты Российской Федерации. Конкурс предполагает не только оценку статистических, количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для чтения, но и учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций региона, активность его литературной жизни, наиболее значимые и интересные мероприятия.
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