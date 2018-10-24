Роспотребнадзор проверил работу более 100 московских палаток с шаурмой

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор проверил в Москве свыше 250 объектов по продаже шаурмы и выявил во всех предприятиях нарушения санитарно-эпидемиологических требований, работа 112 предприятий приостановлена, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор в июне-октябре по требованию прокуратуры провел проверки объектов общественного питания, реализующих шаурму, из-за обращений покупателей по фактам отравлений.

"Всего проверен 251 объект общественного питания, реализующий шаурму, проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов: не представлены документы на поступающее сырье, подтверждающие его качество и безопасность, изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, при отсутствии маркировки, не соблюдается товарное соседство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы. Кроме того, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без перчаток. Не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров, обязательной вакцинации, персонал не имеет базовых знаний санитарной культуры.

Добавляется, что в образцах продукции выделен патогенный золотистый стафилококк.

"В 140 смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в том числе с рук поваров выделен патогенный золотистый стафилококк", — подчеркивается в сообщении.

"По решению районных судов города Москвы на 23 октября деятельность 112 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток", — отмечается в пресс-релизе.