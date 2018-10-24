Совфед поддержит законопроект о новостных агрегаторах

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации, безусловно, поддержит закон о снижении доли иностранного участия в новостных агрегаторах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации, безусловно, поддержит закон, мы не можем его не поддержать. У нас уже есть закон о том, что иностранное участие в СМИ не должно превышать 20 процентов", — сказала она журналистам, подчеркнув, что на новостные агрегаторы должна автоматически распространяться эта норма.

Матвиенко отметила, что подобный опыт по ограничению иностранного участия в национальных СМИ и новостных агрегаторах существует не только в России.