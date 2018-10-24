Власти Кубани поддержат предложение Крыма по развитию яхтенного туризма

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержат инициативу Крыма по развитию яхтенного туризма, сообщает пресс-служба ЗС.

Документ подразумевает внесение изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтинга.

"Депутаты законодательного собрания Краснодарского края сегодня на очередной сессии приняли постановление о заключении соглашения с государственным советом республики Крым в сфере развития яхтенного туризма", — говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение будет подписано председателями законодательных органов двух регионов — Юрием Бурлачко и Владимиром Константиновым – в четверг в Керчи в рамках XXIX Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.

"Вопрос яхтенного туризма – это наглядный пример того, как близки друг другу Краснодарский край и республика Крым. У нас очень схожие природно-климатические условия. И, соответственно, совпадают как проблемы, так и перспективы развития. Крым и Кубань имеют всё необходимое, чтобы стать центром российского яхтенного туризма", — приводятся в сообщении слова Бурлачко.

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