Совфед одобрил запрет рекламы услуг по написанию дипломных работ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, вводящий запрет рекламы услуг по написанию диссертаций, дипломных и других научных работ.

Документ запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее пояснял, что если написанием работ занимается какая-либо фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень. Подобная практика мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов, подчеркивал он.

Закон носит превентивный характер. Вступление в силу запрета рекламы указанных услуг значительно ограничит их распространение и будет способствовать повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности и качеству подготовки обучающихся, отмечают законодатели.