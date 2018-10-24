Более 40 миллиардов рублей выделят на социальное обслуживание до 2024 года

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На улучшение организаций соцобслуживания выделят 41,7 миллиарда рублей до 2024 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Министр заявил, что на поддержку старшего поколения и развитие долговременного ухода выделят новые средства.

"С 2020 года это по 2 миллиарда рублей поддержки субъектов РФ и 41,7 миллиарда рублей до 2024 года — будет выделена беспрецедентная цифра, потому что каждый год мы финансировали по 1 миллиарду рублей", — сказал министр.

По его словам, 41,7 миллиарда выделят на улучшение проживания граждан в учреждениях соцобслуживания.

"В следующем году это деньги, которые пойдут в бюджет субъектов Российской Федерации, мы начнем с 2 миллиардов рублей и будем увеличивать до 5-7 ежегодно миллиардов рублей с тем, чтобы эту проблему в перспективе решить", — заявил Топилин.

Заявление сделано в рамках "правительственного часа" по вопросу "о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "социальная поддержка граждан".

По данным Минтруда, будут актуализированы требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию работы организаций социального обслуживания.