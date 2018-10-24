Дептранс Москвы призвал запретить агрегаторам такси регулировку тарифов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы предлагает запретить регулировку тарифов агрегаторам такси, а также в целом ввести их правовое регулирование в рамках законодательства, соответствующее предложение будет направлено в Государственную думу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по итогам Международного Евразийского Форума Такси.

"Предлагается определить и правовой статус агрегаторов и ввести их правовое регулирование в рамках транспортного законодательства. Например, законодательно запретить агрегаторам регулировать тарифы за проезд пассажиров", — говорится в сообщении.

Так, согласно выработанному предложению, таксомоторные компании и индивидуальные предприниматели должны направлять своё тарифное меню агрегаторам, а те, в свою очередь, размещать их в свободном доступе.

"У пассажира должна быть возможность выбора из общего меню агрегатора тарифа на перевозку или компании", — приводятся в сообщении слова замруководителя департамента транспорта Дмитрия Пронина.

Отмечается, что предложения также будут направлены в правительство РФ, министерство транспорта РФ, и другие федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной властей, которые участвуют в проработке закона о такси.