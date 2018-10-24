На Вологодчине cоциальные объекты будут ремонтировать по единым стандартам

ВОЛОГДА, 24 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Фасады детских садов, школ и учреждений культуры Вологодской области будут создаваться и капитально ремонтироваться по единым стандартам, которые установят в регионе уже в этом году, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
"Социальные объекты должны стать яркой архитектурной доминантой в наших городах и поселениях. Также необходимо, чтобы они соответствовали всем требованиям по энергоэффективности, долговечности и эстетичность применяемых материалов", — сказал глава региона.
По его словам, принято решение, что при проведении реконструкции и капремонтов будет разрешено использование только двух видов фасадов — так называемый "вентилируемый фасад" и "мокрый фасад".
"При этом технология запрещает использование обычное оштукатуривание стен", — сказал Кувшинников.
Он сообщил, что в ближайшие два года будут капитально отремонтированы и реконструированы 86 объектов социальной инфраструктуры. "Это, главным образом, детские сады, школы, учреждения культуры. Средства, выделенные на ремонты учреждений, уже составляют 937 миллионов рублей", — сказал Кувшинников.