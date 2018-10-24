На Вологодчине cоциальные объекты будут ремонтировать по единым стандартам

ВОЛОГДА, 24 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Фасады детских садов, школ и учреждений культуры Вологодской области будут создаваться и капитально ремонтироваться по единым стандартам, которые установят в регионе уже в этом году, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Социальные объекты должны стать яркой архитектурной доминантой в наших городах и поселениях. Также необходимо, чтобы они соответствовали всем требованиям по энергоэффективности, долговечности и эстетичность применяемых материалов", — сказал глава региона.

По его словам, принято решение, что при проведении реконструкции и капремонтов будет разрешено использование только двух видов фасадов — так называемый "вентилируемый фасад" и "мокрый фасад".

"При этом технология запрещает использование обычное оштукатуривание стен", — сказал Кувшинников.

"Конечно, эти виды работ — более дорогая технология. Например, на типовой детский сад на 140 мест отделка наружных стен зданий с применением технологий "вентилируемый фасад" составит порядка 2,9 миллиона рублей, "мокрый фасад" — около 2,5 миллиона рублей. В то время как стоимость оштукатуривания и окраски фасадной краской — 370 тысяч рублей. Однако по двум первым технологиям срок долговечности фасадов составляет 25-30 лет, а на обычное оштукатуривание — всего пять лет, а с учетом наших климатических условий и того меньше", — пояснил губернатор.

Он сообщил, что в ближайшие два года будут капитально отремонтированы и реконструированы 86 объектов социальной инфраструктуры. "Это, главным образом, детские сады, школы, учреждения культуры. Средства, выделенные на ремонты учреждений, уже составляют 937 миллионов рублей", — сказал Кувшинников.