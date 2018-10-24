В Москве за сутки выпало около 10% месячной нормы осадков

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Долгие дожди принесли в Москву около 10% месячной нормы осадков за сутки, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"За вчерашний день и за прошедшую ночь на станции ВДНХ выпало 8 миллиметров, это среднее количество. За ночь на большей части станции выпало около 6 миллиметров. Это примерно 10% от месячной нормы", — сказала Позднякова РИА Новости в среду.

По прогнозам синоптиков, дожди в столице будут продолжаться и в среду. Кроме того, в среду в городе прогнозируется резкое падение атмосферного давления — оно опустится до 724 миллиметров ртутного столба, что соответствует показателям большой высоты. Как сообщалось ранее, такое низкое давление может спровоцировать плохое самочувствие у жителей мегаполиса,