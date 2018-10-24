В Приморье приняли закон о выплатах и льготах "детям войны"

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Приморские депутаты приняли во втором и третьем чтениях проект закона, устанавливающий новую льготную категорию граждан "Дети войны", которые будут получать выплаты и компенсации ряда расходов, сообщает парламент края.

В первом чтении документ был принят на внеочередном заседании законодательного собрания 16 октября.

"Законопроект устанавливает новую льготную категорию граждан "Дети войны". К ней относятся граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, проживающие и получающие пенсию на территории Приморского края. В крае в настоящее время их 112 516 человек, в том числе 27 801 не имеют льготного статуса, а значит, не пользуются никакими мерами поддержки", — говорится в сообщении.

Как сообщил депутат Игорь Чемерис, в окончательной редакции законопроекта о "детях войны" предусмотрены две ежегодные денежные выплаты: ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. Также мерой поддержки станет 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, 100-процентное возмещение расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также налоговая льгота по транспортному налогу.

Согласно расчетам профильного департамента, на реализацию закона в 2019 году необходимо 488 миллионов рублей.

По данным администрации края, первые 6 миллионов рублей из бюджета направлены практически во все муниципальные образования края. Планируется, что до конца года дополнительную социальную поддержку в размере 1 тысячи рублей получат более 100 тысяч приморцев этой категории.