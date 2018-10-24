Полпред в СФО доволен снижением уровня преступности в Туве

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Общий уровень преступности в Туве в течение 2018 года неуклонно снижается, что говорит о хорошей работе властей в этом направлении, сообщил полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

"Хотел бы персонально поблагодарить Шолбан Валерьевича (Кара-Оола, главу Тувы) за восприятие критики на прошлом совещании в 2017 году в связи с крайне сложной криминогенной обстановкой в республике. Благодаря принимаемым мерам в 2018 году регион ежемесячно занимает первое место в округе по темпам снижения зарегистрированного количества преступлений", — сказал Меняйло в ходе совместного совещания секретаря Совбеза РФ и полпреда президента РФ в СФО.

Он отметил, что если раньше в основном это были тяжкие и особо тяжкие преступления, то сегодня — в основном кражи телефонов и другие подобные преступления.

"В работе по профилактике правонарушений в 2018 году мы получили рекордные показатели по снижению высокого уровня преступности в округе. Количество преступлений снижается. При сохранении таких темпов ситуация с точки зрения преступности улучшится, и среднеокружные показатели будут на уровне среднероссийских", — сказал Меняйло.

Полпред отметил, что снижение преступности говорит о большой проделанной работе после аналогичного совещания секретаря Совбеза РФ в октябре 2017 года в Барнауле.