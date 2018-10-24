НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Уровень рецидивной преступности в Сибирском федеральном округе (СФО) значительнее всего снижен в Красноярском крае, это обусловлено эффективной работой правоохранителей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО, Патрушев отметил, что в округе особое внимание уделяется превентивной работе с несовершеннолетними, приняты меры по созданию центров социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, расширению сети государственных центров по реабилитации наркоманов и алкоголиков.

"Эта работа наиболее эффективно организована в Красноярском крае, где уровень рецидивной преступности среди лиц, воспользовавшихся услугами таких центров социальной адаптации, составляет менее 6%, что в семь раз ниже общего уровня (преступности) в крае и в 10 раз — в округе", — сказал Патрушев.