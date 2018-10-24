Число тяжких преступлений в Сибири впервые за 10 лет уменьшилось

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Принятые в Сибирском федеральном округе (СФО) меры, в том числе внедрение "умных" видеокамер в местах массового пребывания людей, привели к тому, что в СФО впервые за 10 лет снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В рамках развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" внедрена система интеллектуального видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, а также расширены технические возможности практического применения системы автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения", — сказал Патрушев в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО.