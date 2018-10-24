Патрушев в Новосибирске обсудит вопросы антитеррора и защиты от ЧС в Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Вопросы повышения эффективности работы по антитеррористической защищенности объектов и территорий в Сибирском федеральном округе, а также дополнительные меры по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров станут темами предстоящего в среду в Новосибирске выездного совещания с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ, участие в совещании примут полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, главы регионов, входящих в состав СФО, представители федеральных органов власти, сотрудники аппарата Совета безопасности РФ.

Темы предыдущего совещания



По традиции, на каждом выездном совещании под эгидой Совета безопасности подводятся итоги реализации мер, принятых после такого же мероприятия годом ранее. Главными темами аналогичного совещания, прошедшего 24 октября 2017 года в Барнауле, были дополнительные меры по профилактике правонарушений, принимаемые органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и декриминализация данной сферы в СФО.

Тогда Патрушев назвал высоким уровень преступности в округе. Рост преступлений отмечался в республике Тува и Забайкальском крае, сообщил секретарь СБ. По его словам, высоким оставался в СФО уровень рецидивной преступности — 62%. Патрушев указывал на недостатки в финансировании спецпрограмм, слабый контроль их исполнения, упущения в организации превентивной работы с несовершеннолетними и их семьями.

"Не на должном уровне организована работа по созданию специализированных центров социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, а также по расширению сети государственных центров лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом", — констатировал секретарь СБ.

Отдельно Патрушев указал на рост преступлений экстремистской направленности в Сибирском федеральном округе. С начала 2017 года таких преступлений в СФО выявлялось почти на 14% чаще, чем годом ранее, говорил Патрушев. Вместе с тем, секретарь СБ РФ отмечал активизацию работы по выявлению экстремистских материалов в интернете и библиотеках.

Для повышения общественной безопасности на улицах Патрушев тогда потребовал уделить особое внимание внедрению системы интеллектуального видеонаблюдения, а также расширению применения системы автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения.

Что касается вопросов экологической безопасности, то, как отмечал Патрушев на прошлогоднем совещании, на территории Сибирского федерального округа было выявлено более четырех тысяч несанкционированных свалок общей площадью 10 тысяч гектаров, что приводит к существенному загрязнению окружающей среды и криминализации сферы обращения с отходами.

Экологическая обстановка в округе остается непростой, констатировал Патрушев. В целом по СФО в январе-октябре 2017 года было зарегистрировано более 4 тысяч экологических преступлений, размер причиненного материального ущерба по которым превысил 12 миллиардов рублей. В округе ежегодно образуется порядка 460 тысяч тонн отходов потребления, а в хозяйственный оборот вовлекается не более 15% отходов, отметил Патрушев.

Как подчеркивал секретарь СБ, в условиях полного отсутствия в СФО мусороперерабатывающих комплексов в районах размещения отходов повсеместно отмечается загрязнение окружающей среды. По словам Патрушева, наиболее критическое положение отмечалось в республиках Тува, Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства расположены в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны, указывал Патрушев.

Он подчеркивал, что эти нарушения способствуют криминализации сферы обращения с отходами, формируют угрозы обеспечению экологической безопасности региона, приводят к ухудшению состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологической обстановки, росту социальной напряженности и снижению туристско-рекреационного потенциала округа.

Противодействие терроризму



В течение нынешнего года управления ФСБ по субъектам РФ, входящим в состав СФО, сообщали о пресечении деятельности преступников, связанных с террористами и их сторонниками.

Так, в марте пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю сообщила о задержании организаторов и участников ячейки "Красноярский джамаат", связанной с международными террористическими организациями.

В июне в Красноярске задержали 11 участников религиозной ячейки, которые занимались вербовкой местных жителей в ряды в боевиков и организовали канал по их переправке в террористические группы в Сирии и Афганистане. Преступники в местах общественного питания и проживания пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников.

Сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранителями в июле задержали в Томске сторонника радикального ислама из Казахстана, который пропагандировал идеи терроризма. По данным спецслужбы, этот 22-летний иностранец, находясь в Томске под вымышленными установочными данными, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории России, и публично оправдывал действия совершивших их террористов.

В сентябре в Хакасии были задержаны вербовщики запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"*, участвующей в боевых действиях на территории Сирии против представителей регулярной армии и официального правительства САР. В региональном УФСБ тогда сообщили, что лидер этой ячейки склонял жителей Хакасии к выезду из России и участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Одновременно он выражал намерения совершить противоправные действия террористического характера в Хакасии, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов.

А в октябре члены ячейки все той же "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* были задержаны в Томской области. Было установлено, что главарь ячейки в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере Telegram склонял лица из своего окружения также к участию в террористической деятельности в Сирии. Сформированная таким образом группа лиц могла быть использована и для совершения преступлений террористического характера и в России, сообщили в УФСБ.

Спецслужбы и правоохранители в СФО пресекали и финансирование террористов. К примеру, в августе сотрудники ФСБ в Томской области задержали гражданина одной из стран Азии по подозрению в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*. "Злоумышленник осознавал, что перечисленные им деньги будут использованы для совершения преступлений террористического характера, в том числе в России", — сообщало областное УФСБ.

А двое жителей Забайкалья получили сроки за финансирование террористических организаций. В августе Дальневосточный окружной военный суд признал жителя этого региона, уроженца Киргизии, который отправлял деньги для террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, виновным в финансировании терроризма в Сирии и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Будучи приверженцем радикально-религиозных взглядов, этот человек интересовался деятельностью террористических организаций, воюющих в Сирии. В 2017–2018 годах он регулярно направлял личные средства на финансирование "Джебхат ан-Нусры"*, сознавая, что эти деньги будут использованы для подготовки и совершения терактов.

В середине октября другой житель Забайкальского края получил 3,5 года за финансирование терроризма. Как сообщило региональное УФСБ, преступник в июне 2016 года перевел деньги на электронный кошелек, который использовался для сбора средств на обеспечение деятельности "Исламского государства"*.

Чекисты совместно с органами внутренних дел продолжают бороться и с подпольным производством и поставками оружия. Например, в феврале сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали жителя Томска, у которого изъяли элементы самодельного взрывного устройства. А в начале июня там же, в Томской области, оперативники ФСБ перекрыли крупный канал незаконного оборота оружия, было изъято более десятка пистолетов и автоматов.

Рекордный паводок



Ряд регионов Сибирского федерального округа в этом году пострадали от разгула водной стихии. Сильные паводки произошли в Забайкальском крае. В Чите это было сильнейшее подтопление с момента начала истории наблюдения — 1936 года. Всего в Забайкалье оказалось подтоплено 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов. Ущерб только от первой волны паводков оценивался более чем в миллиард рублей. В регионе в связи с паводками действовал режим чрезвычайной ситуации, был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в начале августа заявил, что в ходе паводка в Забайкалье от населения поступали жалобы на то, что их заранее не оповестили о возможных подтоплениях. По его данным, МЧС давало прогноз за неделю, но органы власти не пользовались информацией ведомства и "оповещали не всегда правильно".

В правительстве Забайкальского края следом подтвердили, что стандартной схемы оповещения населения через рассылку смс-сообщений и информирование через СМИ оказалось недостаточно. Бывшая тогда губернатором края Наталья Жданова поручила доработать систему оповещения, активно использовать альтернативные способы оповещения и информирования жителей о возможных чрезвычайных ситуациях.

Лесные пожары



Сибирь в силу своих природных особенностей относится к районам, наиболее страдающим от лесных пожаров. В нынешнем году от них наиболее пострадал Красноярский край, в нем приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации. Летом, на пике возгораний, общая площадь пожаров достигала без малого 900 тысяч гектаров. Как отмечали специалисты, причиной 20% пожаров был человеческий фактор — как неосторожное обращение с огнем, так и экономическая деятельность.

Несмотря на наступление осени, повышенный риск лесных пожаров сохраняется в Туве и Хакасии – об этом ранее в октябре сообщило МЧС.

Зиничев указывал, что лесные пожары вызывают особое беспокойство у спасателей. Эти ЧП очень часто происходят по причине несвоевременного, проведения превентивных мероприятий, говорил министр.

Вместе с тем, как в начале сентября РИА Новости сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, профилактическая акция "Чистый лес — территория без огня" теперь будет начинаться осенью, спасатели уже готовятся к весеннему пожароопасному периоду 2019 года. Сообщалось, что межведомственные отряды будут убирать в сентябре-октябре мусор, сухую растительность и горючие отходы. Они также проверят системы и способы оповещения, средства связи, состояние источников пожарного водоснабжения и запасы воды для пожаротушения в садоводческих организациях.

Кемеровская трагедия



В марте Россию потрясла трагедия, случившаяся в Кемерово. В результате пожара в местном торговом центра "Зимняя вишня" погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

После этого в СФО в течение нескольких недель проверили несколько тысяч объектов с массовым пребыванием людей, в 80% из них выявили различные нарушения, заявил в мае полномочный представитель президента в округе Сергей Меняйло. Как отмечал Меняйло, помимо формальных замечаний проверяющие выявили случаи, когда на объектах не было пожарных выходов, сигнализаций, а также находили объекты, на которых до сих пор не были устранены нарушения, выявленные в ходе аналогичных проверок прошлых лет.

Согласно отчету о пожарном состоянии объектов с массовым пребыванием людей в Сибири, 43% из них имели нарушения пожарных требований, а на 182 объектах инспекторы выявили грубые нарушения, в конце июля сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Как отметили в пресс-службе, всего было проверено 12290 объектов, 43% которых имели нарушения пожарных требований. При этом на 182 объектах выявлены грубые нарушения, которые представляют угрозу находящимся там людям. Административно были наказаны 3855 собственников и арендаторов помещений. Материалы инспекторов были направлены в суды, но решения приняты только в отношении 65 объектов, что составляет 36%.

В то же время, во всех субъектах СФО были переработаны программы подготовки персонала охранных предприятий на случай пожара. Сообщалось, что проведено более 3,5 тысяч тренировок по эвакуации на объектах торговли и досуга.

Предупреждения специалистов МЧС

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России – Центр "Антистихия" весной выпустил прогноз возникновения в России чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2018 год.

В Сибири наибольшая вероятность ЧС, связанных с пожарами на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, прогнозировалась на территории Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тува, Иркутской, Омской, Новосибирской областей.

Что касается наибольшего риска взрывов бытового газа, то, по мнению экспертов "Антистихии", им в большей степени подвергались Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области.

Обрушения зданий с наибольшей вероятностью могли бы происходить в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, считали в "Антистихии". Основными причинами ЧС этого вида были названы некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическая усталость конструкций. Эксперты центра указывали, что наибольший удельный вес аварийного жилого фонда в Сибири отмечается на территории Тувы.

Риску аварий на коммунальных системах регионального и выше уровней подвергаются Забайкальский и Красноярский края, а также Новосибирская область, указывали специалисты "Антистихии".

*Террористические организации, запрещенные в России