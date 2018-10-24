Льготники Приморья с 1 января смогут летать по региону вдвое дешевле

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду на очередном заседании краевого парламента приняли во втором и третьем чтениях изменения в региональный закон, которые предоставляют льготникам 50-процентную компенсацию перелетов на местных авиалиниях, сообщает пресс-служба заксобрания края.

В первом чтении законопроект одобрили в сентябре.

"В краевом законе о социальной поддержке теперь предусмотрена компенсационная выплата в размере 50% от стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера", — говорится в сообщении.

Компенсации с 1 января 2019 года смогут получать ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие льготники.

В законе установлено ограничение совокупного размера транспортных выплат на год: не более 40 тысяч рублей для инвалидов и не более 20 тысяч рублей для других льготников.