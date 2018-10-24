Министр труда в среду выступит в Совфеде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усман Сапта выступит на пленарном заседании Совфеда перед российскими сенаторами в среду, сообщает сайт СФ.
Члены Совета Федерации рассмотрят закон о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Данные льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года, пояснила на пленарном заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Сенаторы также рассмотрят закон о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. "Территориальный орган Пенсионного фонда теперь обязан принять решение через 15 дней, а не через месяц, как это было раньше", — сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Организации, в распоряжении которых находится эта информация, в соответствии с новым законом в свою очередь должны будут втрое ускорить подготовку ответов на запросы Пенсионного фонда – с 14 до 5 дней. "Сроки процедур сократятся по всей цепочке, и это самым положительным образом должно сказаться на доступности материнского капитала", — отметила Карелова.
Также парламентарии рассмотрят законы об упрощении госзакупок научными организациями, о лицензировании пассажирских автобусных перевозок, о запрете рекламы услуг по написанию дипломов.
Запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии региона сенаторам расскажут губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель краевого законодательного собрания Валерий Сухих.