Министр труда в среду выступит в Совфеде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усман Сапта выступит на пленарном заседании Совфеда перед российскими сенаторами в среду, сообщает сайт СФ.

В рамках "правительственного часа" министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в свою очередь расскажет о ходе реализации государственной программы по социальной поддержке граждан.

Члены Совета Федерации рассмотрят закон о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Данные льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года, пояснила на пленарном заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Парламентарии ранее приняли закон о совершенствовании пенсионной системы, документ подписал президент РФ. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения Путина, теперь закон предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Сенаторы также рассмотрят закон о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. "Территориальный орган Пенсионного фонда теперь обязан принять решение через 15 дней, а не через месяц, как это было раньше", — сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Она пояснила, что порядок рассмотрения Пенсионным фондом заявления о выдаче материнского капитала предусматривает проверку достоверности представленных гражданами в заявлении сведений о фактах лишения родительских прав, отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, и других сведений, необходимых для формирования и ведения федерального регистра граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Организации, в распоряжении которых находится эта информация, в соответствии с новым законом в свою очередь должны будут втрое ускорить подготовку ответов на запросы Пенсионного фонда – с 14 до 5 дней. "Сроки процедур сократятся по всей цепочке, и это самым положительным образом должно сказаться на доступности материнского капитала", — отметила Карелова.

По мнению сенатора, информацию о принятом законе необходимо как можно шире довести до семей с детьми, чтобы они могли контролировать исполнение документа и учитывать его действие в своих планах.

Также парламентарии рассмотрят законы об упрощении госзакупок научными организациями, о лицензировании пассажирских автобусных перевозок, о запрете рекламы услуг по написанию дипломов.

Запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии региона сенаторам расскажут губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель краевого законодательного собрания Валерий Сухих.