Участник конкурса "Мой Дагестан" возглавил один из районов республики

МАХАЧКАЛА, 23 окт — РИА Новости. Главой Цунтинского района Дагестана избран участник кадрового конкурса "Мой Дагестан", бывший руководитель районного отделения пенсионного фонда Шамиль Магомедов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

Новый руководитель муниципалитета был избран районными депутатами на очередной сессии, за него отдали голоса 14 районных избранников.

Цунтинский район включает в себя 58 сельских поселений, в которых проживает порядка 17,5 тысяч человек.

Магомедов представил депутатам и жителям района программу социально-экономического развития муниципалитета, которая, по его мнению, позволит вывести его из депрессивного состояния и улучшить показатели во всех сферах.

В пресс-службе напомнили, что состоявшийся в этом году конкурс управленческих кадров "Мой Дагестан" был призван определить сильных, конкурентоспособных, профессиональных людей, готовых трудиться на благо республики.

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