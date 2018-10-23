МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минюст РФ предложил ввести уголовное наказание за склонение детей к противоправным действиям, опасным для других людей, сообщается на сайте министерства.

"Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни или здоровья иных лиц", — говорится в сообщении.

К ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение подобных действий предлагается привлекать с 16, а не с 18 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас статья 151.2 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Однако вне пределов правового регулирования данной нормы остались случаи склонения, а также распространения информации, побуждающей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни и здоровья других людей.

При этом имеются случаи нападения подростков на учителей и одноклассников, а также детей младшего школьного возраста, которым предшествовали призывы к совершению таких действий, распространяемые в интернете, отмечает Минюст.

Отмечается, что законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.