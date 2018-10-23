КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Правительство России разработало законопроект, усиливающий наказание за незаконную добычу полудрагоценных камней, документ прошел законопроектную комиссию и будет рассмотрен на одном из заседаний кабмина, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе визита в Калининградскую область во вторник он отметил, что есть определённые проблемы с добычей янтаря, хотя в последнее время в этой сфере удалось навести определенный порядок. Вместе с тем он отметил, что недостаточен даже существующий сейчас штраф за самовольную добычу, хранение, транспортировку или сбыт этого полудрагоценного камня, который был увеличен до 500 тысяч рублей.

"Это принесло и положительные результаты, но даже такой штраф не всегда является эффективным, добыча в полном объеме таким образом не прекратилась. Поэтому мы разработали законопроект, который еще больше усилит ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней для тех, кто уже обвинялся в таких преступлениях. Вчера этот законопроект прошел законопроектную комиссию и будет обсуждаться на одном из заседаний правительства", — сказал Медведев на заседании правкомиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области.