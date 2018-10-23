Депутат назвала ситуацию с маркировкой произведений искусства абсурдной

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ситуация с возрастной маркировкой художественных произведений в России доведена до абсурда, культуру надо вернуть в "живую жизнь", считает глава профильного комитета Госдумы Елена Ямпольская.
"Фильм очень хороший, но у нас есть буква закона, административный регламент, дядя наливает мальчику вина… Мои сотрудники не имеют права заниматься творчеством, мы были вынуждены принять это решение", — сказала на заседании комитета ГД по культуре глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.
Ямпольская отметила, что это "милейшее", доброе кино. "Конечно, "16+" даже близко нет, это кино для детей начиная с 10 лет. На мой взгляд, это "12+" в чистом виде… Глоток вина, который там есть, это ровно полторы минуты экранного времени. Причем потом тот, кто налил, получает такой нагоняй от приемной мамы мальчика", — добавила депутат.
"Все доступно в сетях, но мы почему-то гнобим именно произведения искусства постоянно. Мы видим, что ситуация доведена до абсурда. Нет вообще никакого уважения к художественному творчеству", — заключила депутат.