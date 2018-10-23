Путин посетил мастерские в центре "Техноград" на ВДНХ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник осмотрел на ВДНХ павильоны образовательного центра "Техноград", открывшегося в начале сентября.
Комплекс расположился на территории "Парка знаний" ВДНХ на общей площади 35,5 тысячи квадратных метра. Он рассчитан как на обучение детей с 11 лет, так и на дополнительное образование и повышение квалификации взрослых и студентов. В общей сложности "Техноград" предлагает получить навыки по 42 наиболее востребованным в городской среде профессиям. Обучение ведется по шести направлениям: оказание услуг населению, креативная индустрия, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство.
Так, в кулинарной мастерской Путину рассказали, что здесь сегодня проводится мастер-класс по приготовлению байкальского омуля со свеклой и чернилами каракатицы — и продемонстрировали результат.
"Это новая интерпретация российского блюда", — объяснил президенту один из наставников кулинарии.
Владелица сети "Андерсон", встретив Путина, вспомнила, что еще 7 марта передавала ему пирожное. Он посмотрел на фисташковый рулет и попросил передать еще раз pic.twitter.com/xFL7bCwYgX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 октября 2018 г.
Рядом проводился мастер-класс по приготовлению пастилы из перепелов на оборудовании инновационной молекулярной кухни, которая, по словам шеф-повара, входит в топ-5 кулинарных лабораторий мира. Среди обучающихся — бизнесмены и студенты колледжа предпринимательства.
В мастерской столярно-плотничных работ глава государства назвал соответствующее обучение очень хорошим начинанием, так как, по его словам, "одна из главнейших проблем сегодня — качество строительства". Путин в "Технограде" кратко пообщался также с обучающимися и преподавателями в классе автомобильного ремонта и мастерской аддитивных технологий, где учат создавать 3D-модели.