Путин посетил мастерские в центре "Техноград" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра технических мастерских досугово-образовательного комплекса Техноград на ВДНХ. 23 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра технических мастерских досугово-образовательного комплекса Техноград на ВДНХ. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник осмотрел на ВДНХ павильоны образовательного центра "Техноград", открывшегося в начале сентября.

Главу государства сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин, о работе центра президенту также рассказывали руководители и преподаватели самого "Технограда".

Комплекс расположился на территории "Парка знаний" ВДНХ на общей площади 35,5 тысячи квадратных метра. Он рассчитан как на обучение детей с 11 лет, так и на дополнительное образование и повышение квалификации взрослых и студентов. В общей сложности "Техноград" предлагает получить навыки по 42 наиболее востребованным в городской среде профессиям. Обучение ведется по шести направлениям: оказание услуг населению, креативная индустрия, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство.

Так, в кулинарной мастерской Путину рассказали, что здесь сегодня проводится мастер-класс по приготовлению байкальского омуля со свеклой и чернилами каракатицы — и продемонстрировали результат.

"Это новая интерпретация российского блюда", — объяснил президенту один из наставников кулинарии.

Владелица сети "Андерсон", встретив Путина, вспомнила, что еще 7 марта передавала ему пирожное. Он посмотрел на фисташковый рулет и попросил передать еще раз pic.twitter.com/xFL7bCwYgX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 октября 2018 г.

Рядом проводился мастер-класс по приготовлению пастилы из перепелов на оборудовании инновационной молекулярной кухни, которая, по словам шеф-повара, входит в топ-5 кулинарных лабораторий мира. Среди обучающихся — бизнесмены и студенты колледжа предпринимательства.

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В соседнем помещении президент ознакомился также с работой кондитеров, а в следующем помещении осмотрел мастерскую ландшафтного дизайна, где представлены мастер-классы по созданию пиксель-арта, декоративного ручья, топиарных фигур (скульптур из растений и искусственной травы), укладки тротуарной плитки и террасной доски. Путин кратко пообщался со школьниками, пришедшими на обучение.

В мастерской столярно-плотничных работ глава государства назвал соответствующее обучение очень хорошим начинанием, так как, по его словам, "одна из главнейших проблем сегодня — качество строительства". Путин в "Технограде" кратко пообщался также с обучающимися и преподавателями в классе автомобильного ремонта и мастерской аддитивных технологий, где учат создавать 3D-модели.