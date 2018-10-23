Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления в среду

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в среду опустится до 724 миллиметров ртутного столба, что соответствует показателям большой высоты, такое низкое давление может спровоцировать плохое самочувствие у жителей мегаполиса, сообщил во вторник РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее сообщалось, что в столице в середине недели ожидаются серьезные колебания атмосферного давления, ожидалось, что к четвергу оно понизится до показателей, соответствующих большой высоте — до 725 миллиметров.

"Завтра мы на "барическом лифте" опустимся до 724 миллиметров ртутного столба при норме 745 миллиметров. У людей может наблюдаться сонливость, рассеянность, спазмы сосудов. Я думаю, что не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди ближайшие двое суток будут чувствовать себя ужасно", — сказал Тишковец.