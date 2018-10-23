В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и гололедица

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Продолжительные дожди в Москве с четверга на пятницу могут смениться мокрым снегом, температура воздуха в городе опустится до нулевой отметки, из-за чего на дорогах города образуется гололедица, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С четверга на пятницу мы ждем короткие снегопады. В ночные и утренние часы температура приблизится к около нулевым отметкам, и Москва окажется в тылу циклона. Соответственно, ожидается холод, и ливневые дожди будут переходить в заряды мокрого снега. Снег будет достаточно кратковременным, не интенсивным, а в дневные часы он будет таять", — рассказал Тишковец агентству во вторник.

По прогнозам центра погоды, из-за нулевой температуры в пятницу на дорогах столицы образуется гололедица. "На дорогах будет скользко", — отметил собеседник агентства.