Титов считает, что у Сигала получится заниматься виноделием на Кубани

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что у актера Стивена Сигала получится заниматься виноделием на Кубани, но нужно обучиться и получить знание в этой сфере.

Ранее СМИ сообщили, что краснодарский губернатор на встрече с Сигалом предложил ему подумать о развитии киноиндустрии и виноделия в регионе.

"У Стивена Сигала все получится, он в любых науках мастер. Могу сказать, что сегодня в Краснодарском крае очень удобные условия для этого. Кто бы ни пришел в Краснодарский край, у него есть хороший шанс произвести вино, но, конечно, нужно сильно подучиться, быть специалистом в этом деле, потому что некоторые достаточно легко к этому относятся и не очень у них получается. Будем надеяться, что у Сигала получится", — сказал Титов РИА Новости.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИДа РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, ранее в августе Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России