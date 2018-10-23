"Имя Менделеева хотят присвоить аэропортам в шести регионах..."

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оргкомитет конкурса "Великие имена России" получил из регионов более 400 вариантов имен великих соотечественников, которые могут быть присвоены аэропортам страны, наибольшей популярностью пользуется имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ, которая выступает оператором конкурса.
"В адрес оргкомитета конкурса поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников. Представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст — имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории. Все списки доступны на сайте конкурса великиеимена.рф", — говорится в сообщении на сайте ОП РФ.
"Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса", — сообщает пресс-служба палаты.
"На втором этапе конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист", — отмечают организаторы