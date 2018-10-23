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Общество

Имя Менделеева хотят присвоить аэропортам в шести регионах

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПассажиры в аэропорту. Архивное фотоПассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оргкомитет конкурса "Великие имена России" получил из регионов более 400 вариантов имен великих соотечественников, которые могут быть присвоены аэропортам страны, наибольшей популярностью пользуется имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ, которая выступает оператором конкурса.

Открытие аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Треть крупнейших аэропортов мира названа в честь выдающихся людей
В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения предполагается дополнить именами известных российских деятелей разных эпох. Проект реализован в формате общенационального конкурса — люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады российских аэропортов. На первом этапе конкурса, который завершится 22 октября, списки формировали региональные общественные организации, а также краевые и профессиональные сообщества.

"В адрес оргкомитета конкурса поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен — от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников. Представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст — имена людей, которыми особенно гордятся жители каждой территории. Все списки доступны на сайте конкурса великиеимена.рф", — говорится в сообщении на сайте ОП РФ.

Аэропорт Симферополя . Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Аэропорт Симферополя предложили назвать в честь Айвазовского или Грина
За некоторые великие имена регионам придется побороться, отмечают организаторы конкурса. Среди таких имен — Петр Первый, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр Чайковский, Сергей Королев.

"Имя создателя периодической системы химических элементов хотели бы видеть в названии своего аэропорта сразу шесть регионов: Москва (Шереметьево), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород, Томск. На данный момент это чемпион конкурса", — сообщает пресс-служба палаты.

Аэропорт города Челябинска Баландино. Архивное фото
© Фото : wikimedia / Anthony Ivanoff
В Челябинске предложили назвать аэропорт в честь Путина
В честь Петра Первого, кроме Санкт-Петербурга, предлагают назвать аэропорты Воронежа, Екатеринбурга и Астрахани. За имя Чехова с московским аэропортом "Домодедово" конкурируют Южно-Сахалинск и Симферополь — с каждым из этих мест связаны различные периоды жизни писателя. Два северных города — Архангельск и Мурманск — хотят назвать свои воздушные гавани в честь Отто Шмидта, исследователя Арктики, а крупнейшие аэропорты ХМАО — Сургута и Нижневартовска — в честь легендарного геолога Фармана Салманова.

"На втором этапе конкурса, который продлится до 28 октября, к выдвижению имен подключаются непосредственно жители регионов проекта. Они могут добавить свой вариант для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист", — отмечают организаторы

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Andrey Minin
"Имя Менделеева хотят присвоить аэропортам в шести регионах..."
Пусть все шесть и называют. Главное - чтобы пилоты и диспетчеры ничего не перепутали))
ps. А если серьезно, я бы разогнал эту контору, которая от безделья за бюджетные деньги придумывает народу развлекалово по переименованию аэропортов. Как будто других дел нет...
15:54
23.10.2018
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