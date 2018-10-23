Ленинградская область и ИТМО будут готовить специалистов в сфере инноваций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Ленинградская область совместно с ИТМО будет готовить профессионалов для инновационных отраслей промышленности, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ректор ИТМО Владимир Васильев и президент корпорации "Термекс" Валерий Гаврилюк.

"Договоренности позволят объединить усилия власти, бизнеса и науки в деле дальнейшего развития профессиональных кадров для высокотехнологичной промышленности Ленинградской области. Корпорация "Термекс" выступила здесь первой "ласточкой". Надеемся, что вскоре в проект включатся и другие инновационные предприятия, которые также заинтересованы в высококвалифицированных кадрах", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение предусматривает совместную работу сторон по повышению уровня компетентности и развитию практических навыков выпускников ведущего технического вуза. При содействии областного правительства и промышленных предприятий региона будут формироваться новые стандарты и форматы обучения с упором на практику в условиях действующих инновационных предприятий.

Ленинградская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству инновационной деятельности в системе образования Российской Федерации по результатам независимого исследования Высшей школы экономики.

Регион активно использует возможности федеральных проектов: "Рабочие кадры для передовых технологий", "Современная образовательная среда для школьников", реализует региональные программы "Доступное дополнительное образование детей в Ленинградской области", "Мультицентр социальной и трудовой интеграции", "Психологическая безопасность субъектов образовательного пространства".

В 2018 году 23 региональные инновационные площадки, созданные на базе общеобразовательных организаций, получили субсидию по 230 тысяч рублей для закупки нового современного оборудования. По 300 тысяч рублей для оснащения современных лабораторий технической направленности получили 10 организаций дополнительного образования. Такие же суммы выделены пятью региональным инновационным площадкам для реализации программ дошкольного образования.

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