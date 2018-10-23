В Уфе во дворе жилого дома обнаружили дикого медвежонка

УФА, 23 окт – РИА Новости. Спасатели не смогли поймать медвежонка, бегающего во дворах жилого дома в Уфе, дикое животное убежало в лес, никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Инцидент произошел в понедельник в микрорайоне Уфы Шакша вечером.

"Около 22.00 спасателям от очевидцев поступила информация о том, что в микрорайоне Шакша возле домов № 16-20 по улице Высоковольтная бегает медвежонок. На место были направлены сотрудники полиции, минприроды и поисково-спасательного отряда Уфы. Когда экологи прибыли на место медвежонок убежал в лес. По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал", — сообщили в управлении гражданской защиты.

При этом как дикое животное могло оказаться в жилом массиве, не поясняется.

Спасатели предупреждают горожан, что при встрече с диким животным нельзя паниковать и фотографироваться на фоне зверя.

"Звери чувствуют страх и отреагировать могут нападением. Не подходите близко, особенно это касается любителей селфи — не совершайте резких движений и не убегайте от животного. Уходите от него аккуратно и медленно, не теряя животное из виду. Как только вы окажетесь в безопасности, сразу же сообщите о происшествии", — говорится в сообщении ведомства.