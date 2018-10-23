В КЧР до конца года благоустроят 140 дворов, 81 территорию и парк

ЧЕРКЕССК, 23 окт — РИА Новости. Около 140 дворовых территорий, 81 общественную территорию и парк благоустроят до конца текущего года в Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости во вторник глава республики Рашид Темрезов.

Благоустройство проводится в рамках федерального проекта "Единой России" "Городская среда" при взаимодействии с руководством региона. На эти цели выделены федеральные средства — более 96 миллионов рублей и средства из регионального бюджета в размере 5 миллионов рублей. Около 53 миллионов рублей направлено на благоустройство дворовых территорий во всех районах и городах республики, около 48 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий общего пользования.

"Одно из требований реализации проекта — это активное участие самих жителей многоквартирных домов в преобразовании своих дворов. В прошлом году благодаря этому проекту мы благоустроили 33 дворовые территория и семь общественных мест", — рассказал глава региона.

Он отметил, что всего на территории региона реализуются 14 федеральных проектов "Единой России" буквально во всех сферах жизни. Они затрагивают вопросы культуры, образования, детского спорта и популяризации здорового образа жизни, социальной поддержки пожилых, сохранения исторической памяти и вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава КЧР добавил, что во время рабочей встречи в понедельник поручил спикеру парламента КЧР Александру Иванову держать на личном контроле реализацию всех проектов "Единой России" в следующем году.

Другие новости региона читайте здесь>>