В КЧР до конца года благоустроят 140 дворов, 81 территорию и парк

ЧЕРКЕССК, 23 окт — РИА Новости. Около 140 дворовых территорий, 81 общественную территорию и парк благоустроят до конца текущего года в Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости во вторник глава республики Рашид Темрезов.
"Одно из требований реализации проекта — это активное участие самих жителей многоквартирных домов в преобразовании своих дворов. В прошлом году благодаря этому проекту мы благоустроили 33 дворовые территория и семь общественных мест", — рассказал глава региона.
Он отметил, что всего на территории региона реализуются 14 федеральных проектов "Единой России" буквально во всех сферах жизни. Они затрагивают вопросы культуры, образования, детского спорта и популяризации здорового образа жизни, социальной поддержки пожилых, сохранения исторической памяти и вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Глава КЧР добавил, что во время рабочей встречи в понедельник поручил спикеру парламента КЧР Александру Иванову держать на личном контроле реализацию всех проектов "Единой России" в следующем году.